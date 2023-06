Sui giornali in edicola oggi tanto spazio al mercato. Caldissimo il fronte Inter, con l'offerta dell'Al Nassr per Brozovic e il futuro della porta in bilico: Onana può partire per fare spazio a Vicario. Si muove anche la Juventus, che chiude per la conferma di Milik ma può salutare Szczesny per Carnesecchi. E ancora il Napoli, con De Laurentiis che tratta con Osimhen per il rinnovo.



Nella GALLERY con le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 21 giugno 2023.