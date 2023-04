Lo scudetto, la Champions League e la sentenza sulla Juve dominano le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. In casa bianconera ci si interroga su come si muoverà l'Uefa dopo i provvedimenti che arriveranno dalla giustizia sportiva e, alla vigilia del ritorno della semifinale di Coppa Italia con l'Inter, tiene ancora banco la questione dei cori razzisti a Lukaku. Di tutt'altro umore il Napoli che si prepara a festeggiare il terzo tricolore della sua storia.



