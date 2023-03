La grande vittoria della Francia sull'Olanda, ma anche le manovre delle big del nostro campionato in attacco: la Juve pensa ancora al Morata-ter, ma c'è anche il Milan che è attratto da prezzo e contratto in scadenza. L'Inter pensa ad Aubameyang in caso di rescissione col Chelsea. Stasera c'è l'esordio ufficiale della Spagna di De La Fuente, mentre un logico incastro porterebbe Julian Nagelsmann sulla panchina del Tottenham.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, venerdì 24 marzo 2023.