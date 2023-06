La figuraccia dell'Italia Under 21 fuori dall'Europeo in Romania e Georgia, gli arrivi di Loftus-Cheek a Milano e di Weah Junior a Torino, l'intrigo Brozovic-Kessié e Zaniolo che chiama la Juve: questo e molto altro nella rassegna stampa del 29 giugno.



Sfoglia la nostra gallery per vedere le prime pagine di oggi.