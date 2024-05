Prime pagine 30 maggio: "Maledizione Viola". "Milan 100 milioni per Fonseca", "Motta svolta Juve" e "Conte-Napoli in 5 giorni"

Calciomercato

La sconfitta nella finale di Conference League della Fiorentina e tanto calciomercato ancora legato agli allenatori sono gli argomenti che dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 30 maggio 2024.è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport per la sconfitta contro l'Olympiacos nella seconda finale consecutiva in Conference League centrata da Vincenzo Italiano con la Fiorentina.è quello scelto dal Corriere dello Sport e infine Tuttosport sottolinea anche come il ko della Fiorentina escluda all'Italia e quindi al Torino di avere 9 squadre in Europa nella prossima stagione con un;

Nella nostra gallery le prime pagine dei quotidiani italiani e non, sportivi e non, in edicola oggi giovedì 30 maggio 2024.

Spazio però a tanto mercato con Tuttosport che celebra, destinato a diventare l'allenatore della Juventus e che viene elogiato da diversi ex compagni e presidenti come il patron del PSG Nasser Al Khelaifi che di lui dice: "Motta svolta Juve".In casaci guarda la Gazzetta dello Sport con il titolo a tutta paginae 4 colpi pronti per accontentarlo che sarebbero Zirkzee, Fofana, Emerson Royal e IgorInfine, oltre alle parole di Marotta sul futuro di Lautaro Martinez in casa Inter sul Corriere dello Sport spazio anche alla panchina del Napoli con