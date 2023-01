GALLERY

Ci siamo, oggi torna la Serie A e il nostro campionato la fa da padrone sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. Previsioni, analisi e duelli: quello tra Lukaku e Osimhen ci dirà se l'Inter sarà in grado di riaprire la contesa con un Napoli in fuga. Spazio anche per la Juve e le sue tante assenze.Nellale prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 4 gennaio 2023.