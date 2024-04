Prime pagine 6 aprile: 'La voglia Motta', 'Roma-Lazio, il giorno dei giorni' e 'La Juventus attacca anche Zirkzee'

35 minuti fa

3

Tanto mercato, nonostante sia iniziato già il 31esimo turno. Dopo il pareggio tra Sassuolo e Salernitana, oggi tocca alle big scendere in campo ma sui quotidiani già impazzano le trattative che ci accompagneranno per tutta l'estate. Si parla di Juve che vuole saccheggiare il Bologna di Thiago Motta e Zirkzee, si parla del futuro di Inter, Milan e Napoli ma si parla anche di calcio giocato con il derby di Roma, della finale di Coppa del Re in Spagna e delle paturnie del Manchester United che si prepara all'ennesima rivoluzione.



Con questo aprono i principali quotidiani sportivi in edicola oggi 6 aprile 2024: eccoli nella GALLERY sottostante.