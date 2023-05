Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al futuro di Spalletti: l'ex tecnico dell'Inter non è sicuro di restare a Napoli, mentre De Laurentiis esclude un addio. Ancora non c'è in agenda un incontro fissato. Focus anche sulla lotta Champions League, con tre incroci che mettono in palio punti pesanti: oggi alle 15 c'è Milan-Lazio, alle 18 tocca a Roma-Inter, domani alle 12.30 è in programma Atalanta-Juventus. All'estero si parla del mercato del Barcellona e della finale di Coppa del Re tra Real Madrid e Osasuna.



Nella GALLERY le prime pagine di sabato 6 maggio 2023