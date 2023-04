Anche a Pasqua i giornali in edicola parlano del turno di Serie A appena conclusosi. A farla da padrone sulle testate sportive è il ko della Juve in casa della Lazio che lancia la squadra di Sarri e fa affondare quella di Sarri. Grande attenzione alle scelte arbitrali che hanno fatto discutere e alla classe di Milinkovic-Savic, fondamentale per i biancocelesti.



Spazio anche per la settimana di Champions League che attende le nostre squadre: dalla super sfida Milan-Napoli all'impegno in Portogallo dell'Inter. Titoli esteri che invece vedono l'addio alla vittoria della Liga da parte del Real Madrid e il ritorno di un grande Donnarumma.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, domenica 9 aprile 2023.