Il campionato di Serie A anima le prime pagine dei quotidiani sportivi. Spazio al Milan, con De Ketelaere che rischia di non trovare spazio con il nuovo modulo di Pioli, alla Roma, indebolita dall'addio di Zaniolo, e al ritorno di Vlahovic, più magro e più veloce. All'estero approfondimento sul Psg, caduto in Coppa di Francia contro il Marsiglia di Malinovskyi e Sanchez, sul Real Madrid, in finale del Mondiale per Club, e sul Manchester United, che ieri nel recupero di Premier League ha recuperato due gol al Leeds di Gnonto, ancora a segno.



Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 9 febbraio 2023.