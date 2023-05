Manca solo 1 giorno e sarà Euroderby di Champions e la stracittadina che metterà di fronte Inter e Milan è al centro delle pagine dei quotidiani sportivi e non solo in edicola oggi 9 maggio 2023.



A farla da padrone su Corriere della Sera, Repubblica e Libero sono "i duelli da Champions" ovvero le sfide in campo che Calciomercato.com vi ha iniziato a proporre già nella serata di ieri. Secondo il Corriere dello Sport "L'Europa salverà uno fra Pioli e Inzaghi" le cui panchine sono sotto osservazione.



La semifinale d'andata non è però il tema più importante perché le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni sulla sentenza della Juventus tolgono spazio alle notti euroepee. "Juve, torna la stangata" è il titolo del Corriere dello Sport mentre Tuttosport con "Juve, ti tolgono l'Europa" e Gazzetta dello Sport "Europa a rischio" puntano il dito sulle prossime coppe europee che il club bianconero potrebbe trovarsi a non poter giocare.



Infine sguardo al mercato con l'assalto Juve a Giunto e la virata del Napoli su Accardi e sulla voglia del PSG di cambiare allenatore a fine stagione e con "Mou nella lista" come riportato dal Corriere dello Sport



Ecco nella nostra gallery tutte le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 9 maggio 2023