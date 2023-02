Le prime pagine dei giornali sportivi di oggi sono dedicate (ancora) alla Champions League. Ieri sera il Borussia Dortmund ha vinto in casa col Chelsea e il Benfica ne ha fatti due a Bruges. Spazio anche all’Europa League delle italiane: oggi alle 18.45 la Roma affronterà il Salisburgo, alle 21 la Juventus ospiterà il Nantes. In Conference ci sono Fiorentina e Lazio, rispettivamente contro Sporting Braga (ore 18.45) e Cluj (ore 21).



