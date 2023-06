Tanto mercato sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi. I titoli sono dedicati soprattutto alle trattative delle big, tra il probabile addio di Tonali al Milan che secondo una clamorosa indiscrezione de La Gazzetta dello Sport potrebbe andare su Lukaku. La Juve aspetta Giuntoli, su Tuttosport c'è un'intervista a Tardelli: "E' un altro Marotta". Spazio anche all’Europeo Under 21, dove stasera debutterà l’Italia contro la Francia alle 20.45.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, italiani e stranieri