Serie A e Champions League. Sono questi i due temi principali nelle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi. Da una parte l’analisi di Milan-Salernitana, dall’altra l’Inter protagonista nel ritorno degli ottavi di Champions stasera contro il Porto. Il Corriere dello Sport suona la carica in copertina: "Forza Inzaghi" è il titolo principale in prima pagina per caricare l'ambiente. Gli fa eco La Gazzetta dello Sport: "Bevetevi il Porto" titola, con Nicolò Barella in primo piano. Tuttosport si concentra sulla Juventus e sul piano per l'estate: "La Juve non scarica Pogba", assicurano.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali italiani ed esteri