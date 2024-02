Prime pagine sabato 24 febbraio: ‘C’è posto per te’ ‘Vinco l’Europeo’ e ‘Juve, fuori il carattere’

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla 26ª giornata di Serie A. Il turno si è aperto con la vittoria del Bologna per 2-0 sul Lecce (gol di Fabbian e Freuler), oggi si continua con altre tre partite: alle 15 c’è lo scontro salvezza Sassuolo-Empoli, alle 18 la Salernitana ospita il Monza e alle 20.45 Genoa-Udinese è la gara che chiude il sabato di Serie A.



PRIME PAGINE - Il Corriere dello Sport guarda al futuro: “C’è posto per te. Ipoteche Superchampions di Inter, Juve e Milan, in 6 sperano” titola in prima pagina. La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Spalletti: “Vinco l’Europeo”. La copertina di Tuttosport è dedicata alla Juventus e all’analisi dell’ex Ravanelli: “Fuori il carattere!”.



