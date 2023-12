Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi si dividono tra le gare di ieri di Europa League e il prossimo turno di campionato che inizierà stasera con l'anticipo tra Monza e Juventus. Sul Corriere dello Sport spazio a un’intervista ad Adriano Galliani che difende il suo ‘pupillo’ Allegri dalle critiche: “Io sto con Max”. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Dusan Vlahovic: “Juve casa mia”. Tuttosport mette Max e John Elkann in copertina, sguardo concentrato sulla gara di stasera: “Juve non far la stupida” titola il quotidiano.



Sfoglia la gallery per vedere leprime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all'estero