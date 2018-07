Primo giorno di ritiro per l’Inter di Luciano Spalletti che si è radunata nel centro sportivo di Appiano Gentile. Non sono mancati tifosi al seguito nonostante le numerose comunicazioni della società nerazzurra che, per motivi di sicurezza legate alle norme vigenti non può consentire ai tifosi l’accesso in Pinetina. Sarà così fino alla fine del ritiro ma non mancheranno eventi in favore dei tifosi nel corso delle prossime gare amichevoli.



Allenamento di rodaggio per i convocati di Luciano Spalletti, assente D’Ambrosio perché impegnato in test per l’idoneità sportiva, si aggregherà domani al resto del gruppo. Icardi, presente già in ritiro da ieri, si è allenato a parte con una seduta personalizzata che proseguirà per circa una settimana al fine di evitargli i problemi cui era andato incontro la scorsa estate quando aveva risentito di un affaticamento muscolare.



Il programma nerazzurro sarà così strutturato nei prossimi giorni



Martedì 10 luglio alle 13.45, conferenza stampa e presentazione di Kwadwo Asamoah.

Mercoledì 11 luglio alle 13.45, conferenza stampa e presentazione di de Stefan Vrij.

Giovedì 12 luglio alle 13.45, conferenza stampa e presentazione di Lautaro Martinez.

Venerdì 13 luglio ore 15, conferenza stampa con Luciano Spalletti.