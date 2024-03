Primo gol di Lukic col Fulham: come sta andando l'ex Torino in Premier

Dopo 17 presenze è arrivato il primo gol di Sasa Lukic con la maglia del Fulham. Il centrocampista serbo è arrivato in Inghilterra a gennaio 2023 per circa 10 milioni di euro entrati nelle casse del Torino. Nella seconda parte della scorsa stagione aveva giocato 12 partite (4 da titolare) in Premier League ma senza mai trovare il gol, ma contro il Tottenham è arrivata la prima rete inglese giocando da mediano davanti alla difesa nel 3-0 del Fulham contro il Tottenham.



IL PRIMO GOL DI LUKIC COL FULHAM - Un trionfo inaspettato contro gli Spurs che stanno lottando per un posto in Europa e avevano vinto tre delle ultime cinque partite. Lukic ha segnato la rete del raddoppio all'inizio del secondo tempo, un centro targato Serie A anche nell'assist: cross dell'ex Atalanta Castagne dalla destra, tap-in vincente di Lukic che pronto sul primo palo la mette dentro superando Vicario. Prima e dopo il gol di Lukic è arrivata la doppietta del classe 2001 brasiliano Rodrigo Muniz, rientrato in estate dal prestito al Middlesbrough.



LA CLASSIFICA IN PREMIER LEAGUE - A due mesi dalla fine del campionato la Premier League è più aperta che mai: in testa alla classifica ci sono Arsenal e Liverpool a 64 punti, il City di Guardiola insegue a -1.Tutto in gioco anche per il quarto posto, con l'Aston Villa davanti al Tottenham ma occhio anche al Manchester United che potrebbe recuperare. In zona salvezza l'Everton è a rischio retrocessione dopo i sei punti di penalizzazione, il Luton è a -3 dai Toffees e dal Nottingham Forrest; più indietro Burnley e Sheffield United ultimo.