Prince of FIFA entra nella fase due e si fa in quattro: Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci, campione europeo di Fifa17 e giocatore numero uno in Italia, non sarà più solo nel suo racconto della vita da pro-player, ma avrà altri tre player di livello a supportarlo. Giancarlo 'Gianky09' Casati, Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'Ribell Ribera' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo degli eSports e del calcio virtuale!



Continuiamo il nostro viaggio negli eSports con Matteo 'RiberaRibell' Ribera che ci racconta tutte le novità e le anticipazioni del nuovo FIFA 19 rilasciate in una conferenza a Los Angeles. Dalla presenza in esclusiva di Champions ed Europa League con la novità più grande relativa ai tiri. Ecco le combinazioni per i vari stili di tiro. Modifiche ci saranno anche sulla tattica e sul ruolo del portiere con RiberaRibell che ce le svela nel suo ultimo video!



