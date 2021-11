Il Giudice Sportivo di Serie C ha usato la mano pesante per punire il vice allenatore della Pro Vercelli Andrea Nuti: sei le giornate di squalifica, a cui si aggiungono mille euro di ammenda, per l'allenatore che al termine della sfida contro la Pergolettese: "mentre si stava allontanando dal terreno di gioco, in risposta a frasi di scherno dei tifosi avversari, afferrato la panchina aggiuntiva mobile brandendola e sollevandola da terra di circa 1,5 m con l'intento di scagliarla oltre la rete di recinzione in direzione dei tifosi suddetti, non riuscendo nel suo intento in quanto prontamente fermato dal DGE della Società locale. Misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S valutate le modalità complessive della condotta di particolare gravità (r.proc. fed., r.c.c.)".