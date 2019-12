Pronta a partire la 17esima giornata di Serie A, di mercoledì visto l'anticipo tra Sampdoria e Juventus delle 18:55. Tanti dubbi di formazione, visto anche che il turno si concluderà domenica sera: Sarri pensa ancora al tridente, conconfermato in mediana accanto a Pjanic e Matuidi. Emergenza piena per l', tra squalifiche e infortuni Conte dovrà introdurre delle novità nella sua formazione: possibile l'esordio da titolare pered. Ildeve rinunciare allo squalificato, nelballottaggio. Nell'torna il, mentre resta in dubbio