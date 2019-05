Ci avviciniamo alla fine del campionato, manca poco all'inizio della 35esima giornata: il via venerdì alle 20.30 con Juventus-Torino. Ecco le probabili formazioni per questo turno di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nell'Inter si rinnova il dubbio tra: contro la Juve ha giocato Mauro, ma per l'Udinese partono di nuovo alla pari. Possibili novità nel Milan: Gattuso ha iniziato a provare un 4-2-3-1 con Paquetá trequartista. Rischiadopo il ritardo all'allenamento, può giocare Biglia. Nella Roma, invece, è a rischio: ha preso un colpo alla caviglia, ma farà di tutto per esserci. Sempre per problemi alla caviglia è in dubbio per la prossima giornata anche Joao Pedro.