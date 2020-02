, che inizia domani alle 20.45 con l'anticipo tra Roma e Bologna.In vista del derby,non si è ancora allenato in gruppo: lo staff medico del Milan è però fiducioso in vista di domenica. Rientra Bennacer dopo la squalifica. Nell'Inter mancheranno Berni, Bastoni e Lautaro (un turno di stop per tutti e tre): c'èin pole per giocare in difesa,ancora verso una maglia da titolare. Nella Roma, fuori per squalifica Pellegrini: c'è Perotti in pole. Correa ancora ai box nella Lazio, mentre in casa Juve si è fermato Bernardeschi per infortunio: c'è Douglas Costa in pole su Ramsey per una maglia dall'inizio.