È tutto pronto per la 14ma giornata di Serie A. La prima partita è sabato alle 15, Spal-Empoli. Ecco le probabili formazioni per questa giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.La Roma, senza Dzeko ed El Shaarawy, punta sui giovani: Under, Zaniolo, Kluivert etitolari contro l'Inter. I nerazzurri invece devono. Nella Juve manca Alex Sandro, al suo posto De Sciglio. Bonucci e Pjanic potrebbero rischiare un turno di riposo, ha detto Allegri. Nel Milan ancora Cutrone al posto dello squalificato Higuain. Nella Sampdoria torna in panchina Jankto, nell'Udinese è a rischio Lasagna, che non sta ancora benissimo.