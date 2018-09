Con la sfida tra Inter e Fiorentina di oggi si apre la 6a giornata di Serie A. Ecco leper questo turno di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Le big sono costrette a tanti cambi per le logiche di turnover: pronto a tornare Perisic nell'Inter, mentre Pioli può far rifiatare Pjaca. La Lazio ritrovadal primo minuto, Zaza rischia la panchina mentre lafarà turnover. Rispetto a Frosinone, fuori Szczesny, Alex Sandro, Mandzukic e Bentancur; dentro Perin, Bernardeschi, Cancelo e Matuidi. In casa Milan, invece, Suso con Calhanoglu e Higuain non si toccano. Pronto Milik nel Napoli, la Roma può riproporre Cengiz Under dal primo minuto mentrerischia la panchina.