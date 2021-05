Il professor Giorgio Galanti, specialista in Cardiologia, Malattie Cardiovascolari e Medicina dello Sport a Firenze, è stato condannato a un anno di reclusione - pena sospesa - per omicidio colposo nell'ambito del processo, svoltosi con la formula del rito abbreviato, per ricostruire le cause che hanno portato alla morte dell'ex capitano della Fiorentina Davide Astori l'8 marzo del 2018.



Come riporta un'agenzia Ansa, al professor Galanti viene contestato di aver redatto due certificati di idoneità rilasciati al giocatore quando era direttore sanitario di Medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi.