. E, anche in questo caso, si tratta di un club dalla grande storia: il. Dopo il passaggio di proprietà infatti, secondo quando riportato da Sky Sport. A mancare sono la quota promessa da Cerea Banca e i finanziamenti deliberati dai soci, che non sono stati versati nei tempi previsti. E ora le lancette dell'orologio hanno iniziato a correre a velocità sostenuta, con il tempo a disposizione del club che è sempre meno.Al momento la situazione del Livorno è disperata, con i pagamenti che dovranno essere effettuati inper salvare il club da un fallimento che avrebbe del clamoroso considerati anche i discreti risultati sportivi degli ultimi anni del club toscano. Nel caso in cui la fideiussione non dovesse arrivare a strettissimo giro di boa,. Purtroppo questo è solo l'ultimo di una, che continua a perdere i pezzi in mezzo aldelle istituzioni non impegnate sui campi di Lega Pro.E mentre fuori dai campi si consumano i drammi di alcune delle società più nobili del nostro calcio, le partite proseguono senza sosta, con il quarto turno di campionato che si è concluso ieri sera con il posticipo tra. I grigi hanno deluso ancora una volta, incassando un'altra sconfitta con una rete beffarda negli ultimi secondi di partita.. Fatica anche la, che non va oltre l'1-1 in casa con il Piacenza, mentre approfitta delle difficoltà delle due favorite il, che liquida il Como con un netto 3-0 e mantiene il primato solitario a +1 suPirotecnico 4-2 per lache porta a casa tre punti d'oro dalla trasferta di Cesena, con due reti arrivate negli ultimi minuti di gioco. Vince anche il, che tiene la testa della classifica proprio insieme agli uomini di Pavanel, con ilche perde il primato a causa del pareggio interno contro il. Trova la seconda vittoria consecutiva anche il, 1-0 in casa della Fermana, con la classifica che rimane cortissima,: 3-0 e tre punti che permettono al club di De Laurentiis di tenere la vetta del girone, a +1 sulla grande sorpresa stagionale, capace di portare a casa il massimo con il minimo sforzo dal campo del Bisceglie. Chi invece continua a deludere è il, sconfitto in casa da un buon Avellino, che resta invischiato nelle zone bassissime della classifica, con appena un punto totale.