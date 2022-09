Aminata Diallo ha lasciato il Paris Saint Germain alla fine della scorsa sessione di calciomercato dopo che il suo contratto era scaduto. A 27 anni i parigini le hanno chiuso la porta in faccia e detto di trovarsi una nuova squadra. Per la centrocampista però la cosa non è finita lì, anzi per aver posto termine all’accordo in maniera così brutale, la giocatrice ha portato il club in tribunale. Nuove grane per la società della capitale francese.