Alphonse Areola, portiere del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club, rispondendo alle possibilità di arrivo Gianluigi Buffon nella capitale francese: "Se c’è la possibilità di continuare a giocare nel Psg, non esiterò a farlo: il mio obiettivo è quello di continuare a giocare, vincere trofei e crescere con questo club. Devi darti obiettivi, ambizioni, sogni. È importante essere in grado di progredire in questo sport e in questa professione. Sono andato in prestito per tre stagioni per attendere il mio momento. Adesso il titolare sono io".