Gigi Buffon prevede i futuri Palloni d'Oro. Il portiere del PSG ha dichiarato in un'intervista a Eurosport: "Neymar ha una tecnica, un talento, una classe che probabilmente non avevo mai visto. Parlo spesso con lui e gli ho detto che è incredibile che non abbia ancora vinto il Pallone d'Oro. Non deve aspettare che si ritirino Messi e Cristiano Ronaldo perché è già forte come loro. Nei prossimi cinque anni deve vincerlo tre volte lui e due Mbappé. Loro due sono fra le ragioni per cui sono venuto al Paris Saint-Germain. Kylian lo conosciamo tutti, ha 20 anni e se decide di vincere cinque Palloni d'Oro in dieci anni ci riuscirà, dipende tutto da lui".