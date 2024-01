PSG, colpo per il futuro: preso Gabriel Moscardo, è UFFICIALE. Cifre e dettagli

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Gabriel Moscardo.



Le joueur brésilien de 18 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu’à la fin de la saison.



Ilcontinua a pescare dal Brasile per il futuro. Dopo Lucas Beraldo, arrivato dal San Paolo per rinforzare la difesa, i parigini ora si assicurano un colpo in prospettiva per il centrocampo: ufficiale l'ingaggio di, talento classe 2005 del- Il PSG ha effettuato un investimento importante per battere la concorrenza e assicurarsi Moscardo:, tanto sarà versato nelle casse del Corinthians.- Il 18enne, però, non arriverà subito alla corte di Luis Enrique: re arriverà al PSG solo in estate.- Centrocampista di qualità, Moscardo ha giocato soprattutto come- Moscardo ha affidato ai canali ufficiali del PSG le sue emozioni: "Sono veramente felice di unirmi al Paris Saint-Germain,. E' un progetto con alcuni giovani di talento. Non vedo l'ora di unirmi alla squadra e incontrare i compagni di squadra e lo staff. E spero di vincere molti trofei con il PSG e rendere felici i tifosi".