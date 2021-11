Sergio Ramos è stato uno dei colpi di mercato dal nome più altisonante di quest'estate. Ingaggiato a parametro zero dal Paris Saint-Germain dopo la scadenza del suo contratto col Real Madrid, lo storico leader difensivo della nazionale spagnola non aveva ancora avuto modo di esordire con la sua nuova maglia a causa di un infortunio al polpaccio. "Aveva", perché finalmente è arrivato il gran giorno. Dopo aver guardato dalla panchina mercoledì la partita persa in Champions League contro il Manchester City, Ramos oggi viene schierato titolare da Pochettino per la sfida sul campo del Saint-Etienne, valida per la 15^ giornata di Ligue 1 e con calcio d'inizio alle 13.



Sergio Ramos, con la maglia numero 4, guida la difesa del PSG accanto a Marquinhos e davanti a Gigio Donnarumma, preferito oggi a Keylor Navas.