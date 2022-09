Stanno facendo discutere la Francia in queste ore le critiche mosse al Psg. Secondo quanto riportato da France 24, la squadra di Messi impegnata nell’ultima gara di Ligue 1 sul campo del Nantes ha fatto una scelta poco sostenibile dal punto di vista dell’ambiente. Per la trasferta, i parigini infatti, anziché prendere un treno ad alta velocità, che li avrebbe portati sul campo del Nantes in meno di due ore, hanno optato per l’aereo per coprire i 380 km che separano le due città. Il capo delle Ferrovie francesi ha attaccato il club per questo motivo.