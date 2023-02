Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l'eliminazione agli ottavi di Coppa di Francia contro il Marsiglia: "Conoscevamo la loro forza ed era la partita che ci aspettavamo. È una squadra molto aggressiva che mette pressione. I dettagli fanno la differenza e noi siamo delusi e arrabbiati perché volevamo vincere questa coppa. Siamo dispiaciuti per i nostri tifosi che tenevano a questa competizione quanto noi. Ora dobbiamo rialzare subito la testa contro il Monaco".



CHAMPIONS - "Ogni partita ha la sua storia. Per il momento dobbiamo prepararci bene per il campionato e poi potremo pensare al Bayern. Sappiamo che dovremo prepararci a fondo per la Champions. Teniamo duro e faremo di tutto per passare il turno".