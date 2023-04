Achraf Hakimi è indubbiamente uno dei migliori terzini al mondo. L'impatto nelle sue ultime tre squadre (Dortmund, Inter e PSG) ne è la testimonianza. Coi gialloneri ha collezionato 15 gol di cui 4 in Champions League. Mentre, nel singolo anno con i nerazzurri ha servito 10 assist e segnato 7 gol. Numeri che gli hanno permesso il trasferimento al club parigino per 60 milioni di euro. In 77 partite di Ligue 1, il marocchino è a quota 11 assist e 7 gol. Secondo quanto riportato da TeamTalk, l'ex nerazzurro è finito nel mirino del Chelsea e del Manchester United. Il PSG ha dichiarato che il difensore si muoverà dalla capitale solamente se viene proposta un'offerta allettante. Il suo contratto scade nel 2027 e il suo vaore si aggira attorno ai 70 milioni di euro.