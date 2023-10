Le voci di mercato su un interesse della Juventus portano bene a Fabian Ruiz. Oggi il centrocampista spagnolo (27 anni ex Napoli) ha segnato il gol del 3-0 con cui il Paris Saint-Germain ha vinto in casa contro lo Straburgo allenato da Vieira. Mercoledì sera in Champions League al Parco dei Principi arriva il Milan.