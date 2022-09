Christophe Galtier, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest e ha fatto chiarezza sulla situazione di Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma: "Non ci sarà alcun turnover, non sono quel tipo di allenatore. Donnarumma è giovane e spesso lo dimentichiamo. Ha sbagliato un'uscita ma ha fatto due parate decisive (con la Juve). Ne abbiamo parlato; ha fisico, tecnica, non voglio che un errore condizioni i giudizi".



Turnover in altri reparti: "A qualcuno manca il ritmo, come Soler e Fabian. Non schiererò gli stessi 11, nemmeno ad Haifa. Dobbiamo dare freschezza e coinvolgere tutti. Devo capire come integrare 4-5 nuovi dall'inizio".



Riposo per la MNM e rapporto Mbappé-Neymar: "Possibile che riposi uno dei tre. Non ci sarà turnover selvaggio neanche in difesa. Il rapporto tra Ney e Kylian è buono, c'è stata una classica situazione di campo ma ne hanno parlato. Mbappé non ha visto Neymar, era concentrato sulla palla e sul tiro. Sono sicuro che, se capiterà, farà degli assist".



La cessione di Icardi: "Abbiamo fatto quello che dovevamo. Molti dei giocatori in prestito potrebbero tornare a fine stagione, sarà un bene perché avranno giocato di più. Spero che Mauro sia felice ed efficiente".