In casa Psg non tira una buona aria col tecnico Christophe Galtier sul filo del rasoio per quanto riguarda il proprio incarico sulle rive della Senna. In conferenza stampa, prima della gara contro il Nizza, si è espresso sulla situazione dello spogliatoio: “Ovviamente, ho la mia parte di responsabilità sulle dinamiche di gruppo. Tutti abbiamo la nostra parte di responsabilità e ne siamo tutti consapevoli. Ho incontrato alcuni calciatori faccia a faccia per chiarire le cose".



Poi su Mbappé e sul video della campagna abbonamenti: “È difficile esprimermi su questo, riguarda principalmente Kylian e il club. Kylian è arrivato questa mattina di buon umore. Ha interrotto la seduta per un fastidio all'anca che non comprometterà la sua partecipazione alla gara di sabato. Sulle sue dichiarazioni di ieri ci sono state tante discussioni con la società e credo che l'equivoco sia chiarito".