L'allenatore del Psg, Galtier, ha parlato in conferenza stampa dei giocatori ceduti tra cui Mauro Icardi: "Molti dei giocatori in prestito potrebbero tornare a fine stagione, sarà un bene perché avranno giocato di più. Spero che Mauro sia felice ed efficiente". L'argentino si è trasferito al Galatasaray in prestito.