Lionel Messi taglia questa sera le 50 presenze con la maglia del PSG, ma l'attaccante argentino non è proprio riusctio in questa sua avventura al Parco Dei Principi a conquistare i tifosi parigini che, nel prepartita della sfida contro il Lione lo hanno più volte fischiato al momento della lettura delle formazioni e al momento del suo ingresso in campo per il riscaldamento. Il suo addio a fine stagione, con le voci su MLS e Barcellona che si rincorrono si fa sempre più concreto.