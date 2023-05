Il Psg si è sbarazzato senza troppa difficoltà dell’Ajaccio con un 5-0 ma, come spesso succede al club parigino, c’è un caso che impazza: è quello di Hakimi. Appena tornato dalla squalifica, l’esterno ex Inter ha rimediato un altro cartellino rosso per aver provocato la rissa finale insieme a Mangani.



Hakimi è andato in gol ma è parso decisamente teso e nervoso. Dopo l'espulsione si è reso protagonista di una plateale reazione negli spogliatoi e, nel tunnel, è stato pizzicato dalle telecamere ad accusare il sistema calcio francese. "Questa è la Francia", ha detto spazientito dopo l’ennesima squalifica.



Un malcontento, quello del marocchino, che confermerebbe la sua volontà di andarsene per riabbracciare il suo ex club, quel Real Madrid che non ha fatto mistero di volerlo riportare a casa.