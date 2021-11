Hamraoui (declaración a la policia): “El ataque duró unos minutos pero se me hizo muy largo”.



En la foto, una de las heridas que sufrió la jugadora del PSG. pic.twitter.com/84T5DLns2O — Maria Garrido 1997 (@mariagarridos) November 18, 2021

La calciatrice del Psg femminileha parlato per la prima volta dopo l'aggressione subita circa venti giorni fa. Secondo quanto racconta RMC Sport, la giocatrice ha dichiarato agli inquirenti di "non aver notato nulla di particolare e non aver avuto l’impressione di essere seguita". La ragazza ha parlato di una atmosfera positiva durante la cena con le compagne Karchaoui e Diallo, all'inizio accusata di essere la mandate dell’aggressione e successivamente rilasciata. Sull'aggressore l'Hamraoui ha aggiunto "che stava prendendo di mira principalmente le gambe".- All'Equipe ha raccontato: "Sono apparsi improvvisamente due individui, da dietro un camion, con dei passamontagna neri e mi hanno urlato di aprire la porta. Ero a pochi passi da casa mia. Mi hanno buttata a terra e hanno cominciato a colpirmi con una sbarra di ferro. Io ho cercato di proteggermi il più possibile con le mani".- Nella serata di ieri sono circolate alcune foto pubblicate da BFMTV attraverso Said Harir, il, spiegando che "è completamente devastata da quanto successo".