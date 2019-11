Con un Thiago Silva in scadenza a giugno, il Psg deve riedificare la difesa e vorrebbe farlo in grande stile, puntando il nome più grosso in circolazione: ​Virgil Van Dijk. Il centrale del Liverpool non è assolutamente sul mercato ed è naturalmente ritenuto incedibile da Klopp & co. Tuttavia, come riferito da El Desmarque, l'olandese sarebbe in attesa di una proposta di rinnovo di contratto a cifre importanti: concretamente si aspetterebbe uno stipendio decisamente superiore a quello che ​Matthijs De Ligt percepisce alla Juve e che ora è equiparato al suo: 7,5 milioni di euro netti a stagione.