Sono giorni di attesa febbrile in casa Paris Saint Germain, con la scure del Fair Play Finanziario Uefa che rischia di abbattersi sul club francese da un momento all'altro, a causa delle violazioni dei parametri economici dopo la doppia maxi operazione della scorsa estate che ha portato Neymar e Mbappé. Il PSG è consapevole che incorrerà in una punizione, ancora non si sa quanto grave, che condizionerà indubbiamente le strategie del mercato in entrata: secondo quanto riferisce l'edizione odierna dell'Equipe, si va da una limitazione degli acquisti o del monte ingaggi, al blocco totale delle trattative.



PRIMA VENDERE - Quel che è certo è che la priorità sarà fare cassa attraverso alcune cessioni entro il prossimo 30 giugno, quando verrà chiuso il bilancio della stagione in corso. Il Paris Saint Germain ha la necessità di introitare una cifra compresa tra i 70 e i 90 milioni di euro per potersi muovere con maggiore disinvoltura dal prossimo 1° luglio, quando il ds Antero Henrique si muoverà alla ricerca di un portiere, un terzino sinistro e un centrocampista che prenda il posto di Thiago Motta. A proposito del ruolo di estremo difensore, le possibili sanzioni Uefa possono intaccare in maniera determinante anche la scelta del potenziale successore di Alphonse Areola, uno tra Gianluigi Donnarumma e Gianluigi Buffon, ad oggi la pista più calda. Secondo i colleghi francesi, nonostante l'ex numero uno della Juve arriverebbe a costo zero, l'ingaggio che il PSG aveva in mente di sottoporgli (circa 8 milioni a stagione) non collimerebbe con i propositi di rientrare nei paramentri del Fair Play Finanziario.



BUFFON CONGELATO - In parole povere, senza la partenza di un altro portiere (Trapp in vantaggio su Areola) e di altri pezzi forti della rosa, da Di Maria a Guedes, passando per Krychowiak e Pastore, anche l'ipotesi Buffon ad oggi è da ritenersi congelata. Ancora più improbabile l'idea Donnarumma che, oltre a portarsi dietro un contratto da 6 milioni di euro netti all'anno, viene valutato dal Milan tra i 50 e i 60 milioni di euro, una cifra ritenuta irricevibile dai vertici del Paris Saint Germain.