Rapporti tesi, messaggi ignorati, Superlega contro nuova Champions League, ma soprattuto il vecchio presidente dell'Eca e colui che ne ha preso il posto. Paris Saint Germain-Juve racchiude al suo interno anche una vecchia nuova rivalità e oggi, in occasione del pranzo istituzionale organizzato dalla Uefa al Guy Savoy in zona Louvre, con i vertici dei due club, Nasser Al-Khelaifi, numero 1 del PSG e Andrea Agnelli, presidente bianconero, finalmente si ritrovano faccia a faccia per un confronto diretto che si preannuncia incandescente.



IL VIDEO DELL'ARRIVO DELLA DIRIGENZA JUVE