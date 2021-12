Mauro Icardi non vuole lasciare il PSG a gennaio nonostante si rincorrono le voci di una sua possibile partenza, a riportarlo è RMC Sport. La punta argentina ha collezionato 15 presenze in questa stagione mettendo a segno 3 gol ma a far parlare di lui non è stato solo il campo. Il ds Leonardo l'avrebbe messo sul mercato ma l'ex Inter si sarebbe rifiutato di lasciare i parigini, almeno in questa finestra di mercato.