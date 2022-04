Il PSG fa di tutto per trattenere Kylian Mbappé. Tramite Le Parisien emergono nuove indiscrezioni circa l'ultima clamorosa proposta di rinnovo effettuata dal club di Al Khelaifi al fenomeno francese, dopo l'incontro delle scorse ore fra la madre, lo stesso presidente e l'Emiro del Qatar a Doha.



LA PROPOSTA - Il PSG avrebbe messo sul piatto un contratto di 2 anni più 1 di opzione, con stipendio da 50 milioni di euro come parte fissa. In aggiunta, sarebbe previsto anche un "premio fedeltà" da 100 milioni di euro da spalmare sulla durata del nuovo contratto: dovesse dire no al Real Madrid e restare per altri 3 anni al PSG, quindi, Mbappé potrebbe incassare 250 milioni di euro.