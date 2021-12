Il PSG ha bisogno di recuperare almeno 100 milioni di euro dal mercato di gennaio e tra i vari calciatori messi in lista di trasferimento ci sarebbe anche Mauro Icardi. L'allenatore dei parigini, Mauricio Pochettino, si sarebbe opposto alla cessione della punta argentina che vorrebbe tenerlo in rosa almeno fino a giugno, a riportarlo è L'Equipe. L'attaccante classe '93 è un obbiettivo della Juventus in questo mercato invernale.