Il PSG spera di poter trovare un accordo con Kylian Mabppé entro la fine dell'anno. L'esterno francese vorrebbe un'altra sfida ma il club parigino non vuole che parta a zero e starebbe cercando di organizzare un incontro nei prossimi giorni per proporgli un contratto di breve durata con l'ingaggio più alto della rosa, riporta L'Equipe.