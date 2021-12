Il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid è una cosa certa per AS. L'esterno francese classe '98 del PSG sta mantenendo la parola data ai madridisti e finora l'accerchiamento fatto dai parigini non ha portato al rinnovo, per non perderlo a zero. L'intenzione delle merengues è quella di prendere l'ex Monaco a zero e ormai mancano 28 giorni al possibile accordo tra le parti.